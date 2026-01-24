リーグ・アン 25/26の第19節 オセールとパリ・サンジェルマンの試合が、1月24日04:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。

オセールはダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、ケビン・ダノワ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

オセールは後半の頭から選手交代。ナウイル・アハマダ（MF）からリュディ・マトンド（MF）に交代した。

61分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。イブラヒム・ムバイエ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）に代わりデジレ・ドゥエ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）がピッチに入る。

79分、ついに均衡が崩れる。パリ・サンジェルマンのウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからブラッドリー・バルコラ（FW）がゴールが生まれパリ・サンジェルマンが先制する。

その後もオセールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが0-1で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは72分にルーカス・ベラルド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-24 06:00:23 更新