佐久間大介×日村勇紀がストリートダンスを深堀り！佐久間が語る「アイドル史上いちばん難しい振り付け」とは

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

1月24日の放送では、“サクヒム ダンスシリーズ第2弾”として、意外と知られていないストリートダンスの世界を深掘りする。

■ストリートダンスってどんなダンス？

日村がストリートダンスの定義を理解していないのは仕方ないかもしれないが、Snow Manとして華麗なダンスを披露している佐久間も、意外にも「ストリートダンスって結局なに？」ときちんと説明はできない様子。

そんなストリートダンスの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、登録者数30万人超のダンス解説系YouTubeチャンネル『ARATA DANCE SCHOOL』を持つダンサー・YouTuber・振付師のARATA。そしてもうひとりは、日本武道館単独公演を2度成功させているs**t kingzのメンバーであり、Snow Manの楽曲「W」の振り付けを手がけたダンサー・振付師のkazukiが担当する。

ストリートダンスとは、バレエやジャズのように型が決まったダンスとは違い、街角から自然に生まれた表現のダンス。1970年頃～1980年代に確立されたスタイルは「オールドスクール」、1990年代以降に広まったものは「ニュースクール」と呼ばれている。

2024年のパリ五輪で正式競技となった「ブレイキン」は、1970年代のニューヨークが発祥。ギャング同士の争いを“踊りで決着させる”文化から生まれたといわれている。

ブレイキンにDJ、ラップ、グラフィティを加えた4要素が「ヒップホップ文化」を形成し、そこが起点となって90年代に定着したのが、ストリートダンスの象徴ともいえるヒップホップダンスだ。

ストリートダンスには他にも、腕のラインを美しく強調する「ヴォーグ」や、感情を爆発させるような動きが特徴の「クランプ」など、多彩なジャンルが存在。それらが自在に交わり、融合することで、表現の幅は無限に広がっていく。ジャンルを越え、ダンサー独自の型を生み出せる点こそ、ストリートダンスの最大の魅力だ。

■3つのポイントを徹底深掘り

スタジオには、日本が世界に誇る若きダンサーふたりが登場。サクヒムはそれぞれのパフォーマンスVTRを観ながら「音の上を歩く妖精」「アーティスト界のB-BOY」「フリースタイルの若き帝王」という3人のストリートダンサーをポイントごとに深掘りしていく。

そんななかで佐久間は、Snow Manのメンバー・ラウールとともに楽曲「Bass Bon」で初めてヴォーグダンスに挑戦したときのことを振り返る。佐久間いわく「めちゃくちゃ難しくて」「僕とラウールはアイドル史上いちばん難しい振り付けって言っているくらい」と、ヴォーグの難度の高さを明かす。

さらに圧巻のパフォーマンス映像を観ながら佐久間の解説を聞き、日村はその完成度の高さに思わず感嘆の声を上げる。

そして番組最後には、番組オリジナル楽曲でトップストリートダンサーたちが一緒にダンスパフォーマンスを披露する。

こうしてストリートダンスの世界を深掘りしたサクヒム。はたしてダンス初心者の日村は興味を持ち、もともとダンスに精通している佐久間はよりいっそうハマったのか？

なお、TVerでは放送後からにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

01/24（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

