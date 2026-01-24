　24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比800円安の5万2900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3846.87円に対しては946.87円安。出来高は1万900枚だった。

　TOPIX先物期近は3566ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比63.7ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52900　　　　　-800　　　 10900
日経225mini 　　　　　　 52895　　　　　-805　　　227075
TOPIX先物 　　　　　　　　3566　　　　 -58.5　　　 19044
JPX日経400先物　　　　　 32075　　　　　-575　　　　1299
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　-6　　　　1599
東証REIT指数先物　　　　　1981　　　　　-2.5　　　　　 1

株探ニュース