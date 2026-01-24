日経225先物：24日夜間取引終値＝800円安、5万2900円
24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比800円安の5万2900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3846.87円に対しては946.87円安。出来高は1万900枚だった。
TOPIX先物期近は3566ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比63.7ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52900 -800 10900
日経225mini 52895 -805 227075
TOPIX先物 3566 -58.5 19044
JPX日経400先物 32075 -575 1299
グロース指数先物 707 -6 1599
東証REIT指数先物 1981 -2.5 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3566ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比63.7ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52900 -800 10900
日経225mini 52895 -805 227075
TOPIX先物 3566 -58.5 19044
JPX日経400先物 32075 -575 1299
グロース指数先物 707 -6 1599
東証REIT指数先物 1981 -2.5 1
株探ニュース