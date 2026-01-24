中国メディアの快科技は22日、中国スマートフォンメーカーのvivoについて、インド市場で韓国のサムスン電子や米国のアップルを「ボコボコ」にしているとする記事を掲載した。

記事はまず、オムディアの最新調査によると、インドのスマホ市場は2025年第4四半期に前年同期比7％減の3450万台を記録したことに触れた上で、そうした中でもvivoは前年同期比16％増の790万台を出荷して市場シェア23％を獲得し、他のすべてのメーカーを大きく引き離して、25年第4四半期および25年通期で首位の座を維持したと伝えた。



オムディアによると、25年第4四半期の出荷台数は、サムスンが同11％減の490万台（シェア14％）、中国のOPPOが同10％増の460万台（シェア13％）、中国のシャオミが同26％減の420万台（シェア12％）、アップルが同1％減の390万台（シェア11％）、その他が同20％減の900万台（シェア26％）だった。

記事は、オムディアの主席アナリスト、サニャム・チャウラシア氏の話として「前年同期比2桁成長を達成したのはvivoとOPPOだけだ。vivoは消費者と小売業者の両方から需要を獲得し、主要なプルブランドとして明確に台頭している」と伝えた。

オムディアによると、vivoの25年第4四半期の業績は、Y31 5G、Y19s 5G、T4X 5G、V60eの好調な販売数にけん引され、オフラインでの深い浸透や業界最大級のオングラウンドプロモーターネットワーク、州レベルでの迅速な実行を可能にする分散型エージェント主導の運用モデルに支えられている。vivoとOPPOを除くブランドのほとんどが、慎重な販売チャネルや価格設定の見直し、マスマーケットの需要低迷により苦戦を強いられた。

25年通期の出荷台数は、vivoが前年比19％増の3210万台（シェア21％）、サムスンが同11％減の2300万台（シェア15％）、OPPOが同10％増の2000万台（シェア13％）、シャオミが同26％減の1970万台（シェア13％）、アップルが同28％増の1510万台（シェア10％）、その他が同5％減の4440万台（シェア29％）だった。（翻訳・編集/柳川）