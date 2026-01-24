ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が23日、みずほペイペイドーム内で契約交渉し、5年総額20億円プラス出来高払い（4年目以降は変動制）で更改した。順調なら今季中に国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たす見込みで、大型契約で球団と合意。年俸は4億円で育成1年目の400万円から100倍の大出世となった。 （金額は推定）

自主トレで日焼けした顔で会見に臨んだ周東は「来年FAもあって複数年を結ばせていただきました。5年です！」と声を弾ませた。5年総額20億円の大型契約。年俸は2億9000万円増の4億円で、育成1年目の年俸400万円から100倍の大出世となった。

メジャー挑戦の夢も持っていたが、選手としてのピークをソフトバンクで送ることを決断。「足が速い人はケガして早く終わる選手が多いけど“負けるなよ”と言われている気がするので、ハイパフォーマンスを続けられるように」と自覚をにじませた。

4億円プレーヤーにふさわしい働きを見せる。「余裕は持ちたくない。大事な1年目から5年間、しっかりと働く。毎年どこかで離脱しているので、全試合、全イニング出るのを念頭に置いて走り切りたい」。24年のキャリアハイ123試合出場を上回る高い目標を掲げた。

昨季はケガでの離脱もあり96試合の出場だったが、35盗塁で3年連続のタイトルを獲得した。規定打席未達ながら打率・286をマークし、36打点はキャリアハイだった。さらなる進化を求めて、昨年12月にはメッツ・千賀と練習し、1月は鹿児島・種子島で22日まで自主トレを行った。「割と走りましたね。技術よりは体幹系とフィジカルに特化してやった」。目標のシーズンフル出場を意識して、体づくりに取り組んだ。

これまで内野手登録だったが、球界屈指の中堅手に成長し、今季からは外野手登録になる。シーズン開幕前にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控える。走りのスペシャリストとして出場した前回の23年大会では快足で世界を驚かせた。正中堅手だったヌートバー（カージナルス）が手術明けで出場するのは厳しい見通しで、今回はスタメンでの働きも期待されている。

「前回は1打席だけで三振。今年は前に飛ばしたいし、頭から出るか、後からか分からないけど、やれることをしっかりとやりたい」。期待に結果で応える、周東はそんな男だ。 （井上 満夫）