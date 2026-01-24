相葉雅紀さん（43）がMCを務める日本テレビ系バラエティー番組『嗚呼!!みんなの動物園』に、俳優の生田斗真さん（41）が出演。24日放送の2時間SPで、30年来の友人という2人が、仲むつまじい様子を見せました。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など行き場をなくして保護された犬を、ボランティアでトリミングしてきた相葉さん。今回の放送ではその保護犬トリミングに生田さんが初登場します。

■生田さんが相葉さんにブラッシングを教わる

2人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたシュナウザーの赤ちゃんと、推定5〜6歳のトイ・プードルです。共に病気が見つかり、飼育放棄された2匹は、全身がもつれ毛だらけの状態。

自らもトイ・プードルを飼っていたという愛犬家の生田さんは、ブラッシングの方法を相葉さんに細かく教わりながら、初めてのトリミングに果敢に挑んでいきます。シュナウザーの赤ちゃんが、バリカンの音におびえるそぶりを見せたときは、生田さんがそっと両耳を手でふさぎ、落ち着くよう優しく保定します。

■相葉＆生田が同じユニットで活動していた頃のエピソードも

さらに2人がトリミング中に、昔の思い出話で楽しい雰囲気を作り上げる場面も。小学生の頃、美容室でどんなヘアスタイルをオーダーしていたのかや、嵐の結成前、相葉さんと生田さんが同じユニットで活動していた頃のエピソードなど、仲良しトークが繰り広げられます。

『嗚呼‼みんなの動物園2時間スペシャル』は24日よる7時から放送です。