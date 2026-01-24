打者の近くでストンと変化する“落ち球”習得で、投手力は上昇だ。日本ハムドラフト1位の大川慈英投手（22＝明大）が23日、千葉・鎌ケ谷の新人合同自主トレで3度目のブルペン入り。新球種フォークを習得中であることを明かした。

「感覚的にもう一つ欲しい。キャッチボールとかでは練習しているんですけど、まだ傾斜で投げるのにはちょっと足りてないな、という感覚がある」

最速155キロを誇る即戦力右腕は、変化球も多彩に操る。この日はキャッチャーを座らせて4種類の持ち球を計20球投じ、体のしなやかさを生かした投球でコーチ陣をうならせた。大川は「全体的なバランス、コントロール自体もかなり安定。今日は及第点に達した」と自己評価。未完成のフォークの投球は控えたが、早めの完成を見据えた。

2月1日からの沖縄春季キャンプは2軍スタート。「1軍に行きたいという気持ちはあったが、出力を上げた状態で投げられるようになったら1軍で戦いたい」と焦りはない。2月中旬の実戦で登板を予定しており「ある程度形にしないといけない。徐々に上げていきたい」と貪欲に結果を求め続ける。

野球が第1優先。日課としている読書の本選びでも「高校生の時はファンタジーが好きだったけど、最近はパフォーマンス向上につながるようなものが多い」という。「調べてビビッときた本を選びたい」とキャンプにも3、4冊持参する予定。鋭い直球のように決断力も兼ね備えている右腕は、新たな武器を手に入れてより高みを目指す。（小渕 日向子）