アメリカの年度表彰であるエクリプス賞の授賞式が２２日（日本時間２３日）、米フロリダ州パームビーチのホテル「ザ・ブレイカーズ・パームビーチ」で行われ、昨年のブリーダーズＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が部門賞である「最優秀古馬ダート牡馬」を受賞。年度代表馬の座こそソヴリンティに譲ったが、最も印象的な出来事をファン投票で決定する「モーメントオブザイヤー」にも選出された。

部門賞に輝いたのは、２１年ＢＣフィリー＆メアターフ覇者ラヴズオンリーユーが最優秀芝牝馬を受賞した２２年以来４年ぶり２頭目の快挙。モーメントオブザイヤーも、２１年にＢＣディスタフを制したマルシュロレーヌと２頭で受賞して以来だ。

当時は芝で、今回は砂の本場・米国でつかんだダートの勲章。矢作師は「やっぱりうれしいですね。オーナー、スタッフ、ジョッキー、関係者、全ての皆さまに感謝したいですけど、それ以上に今まで日本競馬を支えてきてくれた人々みんなの結晶だと思います。すごい馬です」と喜びの声。坂井も「素直にうれしいです。素晴らしい馬に乗れて誇りに思いますし、全ての関係者とフォーエバーヤングに感謝しかありません。それに恥じないレースをしなければならないとより気が引き締まる思いです。ご褒美にニンジンをたくさんあげようと思います」と相棒への愛情たっぷりに喜んだ。

今後は史上初の連覇が懸かるサウジＣ・Ｇ１（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）で始動予定。世界を舞台に高みを目指して走り続ける。