88歳女優、親友の家にいた専属の仕立て屋に真っ青なセーラー服をオーダー
俳優の冨士眞奈美と加賀まりこが、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)加賀まりこ、冨士眞奈美 ＝テレビ朝日提供
60年来の親友同士だという88歳の冨士と82歳の加賀。2人はもともと近所に住んでおり、お互いの家も行き来していた仲だという。
加賀の家には、専属の服の仕立て屋がいたそうで、冨士も特注で「太陽がいっぱい」の女優が着ていたという真っ青なセーラー服を作ってもらったという。今でもたまに着てみるというそのセーラー服を、特別にスタジオで披露する。
さらに、去年9月に亡くなった2人の共通の親友・吉行和子さんの思い出も語る。
