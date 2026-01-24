EXILE HIRO¡õTAKAHIRO¤¬Àä»¿¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØRising Sun ¡Á¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road¡Á¡Ù(Ëè½µ·îÍË25:52¡Á)¤Î#11¡Ö½ä¤ê°©¤¦¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î²ÎÀ¼¡£¡×¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØRising Sun ¡Á¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road¡Á¡Ù¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢LDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¿Ê¤àÆ»¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢EXILE¡¢BALLISTIK BOYZ¤ËÌ©Ãå¡£26ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤é¤Ï¡¢FANTASTICSÊÔ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
FANTASTICS¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤Ë¡ÖOVER DRIVE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè33²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¥Ù¥¹¥È5¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤½¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢EXILE TRIBE¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é3¥Ç¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢3Æü´Ö¤Ç·×6.6Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFANTASTICS¤Îº£¤ò¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤ÈÃæÅçñ¥ÂÀ2¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ëFANTASTICS¤Ï¡¢¸½ºß¡¢EXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¤Î2¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢EXILE HIRO¤Ï¡Ö(EXILE¤ÎÁ°¿È)J Soul Brothers¤â¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼½¸ÃÄ¤òºî¤Ã¤¿¤éÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼½¸ÃÄ¡¦FANTASTICS¤Ï¡¢EXILE¥°¥ë¡¼¥×¹±Îã¤ÎÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¡ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯5·î¤Ë3Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖVOCAL BATTLE AUDITION 5¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿È¬ÌÚ¡¢ÃæÅç¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ¤ÈÃæÅç¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¿HIRO¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤À¤±¤ì¤ÉÀïÍ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬!¡Ù¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î2¿Í¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢EXILE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦TAKAHIRO¤â¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢FANTASTICS¤é¤·¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤ò2¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤âÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
3Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤é½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿2¤Ä¤Î²ÎÀ¼¡£¹Óºï¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢8Ç¯´ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇËá¤«¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀèÇÚ¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
