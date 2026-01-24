KEY TO LIT猪狩蒼弥、スーツ姿で“会社の同僚役”熱演 木村拓哉とのエピソードも
【モデルプレス＝2026/01/24】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が、1月28日発売のファッション誌『Oggi』（小学館）3月号に登場。人気連載「スーツ男子」で、会社の同僚役を熱演する。
【写真】月10万美容課金するSTARTOジュニアの美肌
デザイン事務所で働く猪狩くんと“あなた”は同僚デザイナー。せわしなく働く彼にチョコレートのお裾分けをした日から、急激に距離が縮まっているような気も。3月14日の土曜日、ホワイトデーに休日出勤した“あなた”。そこにはいつものスーツスタイルではないカジュアルな装いの猪狩くんがいて…。
旬な俳優やアイドルが架空のビジネスマンを演じる本誌の人気連載「スーツ男子」。今号では、KEY TO LITのラップ担当・猪狩が同僚役で登場。バレンタインデーからホワイトデーの心躍るストーリーを演じた。
「祖父がテーラーをしていたので、昔からスーツで働くことに憧れてきたし、『男はスーツを着てこそ』という考えなので、テレビ出演の衣装はよくスーツを用意してもらうんですよ」と語るだけに、猪狩のスーツの着こなしは抜群。ネイビーのスーツをシックに着こなした。撮影中はたくさんの表情も見せ、「『なんだこれは！？』と思わずツッコミたくなるおもしろい撮影でした」と振り返るほど、楽しんだ。
インタビューでは、映画『教場』シリーズの撮影秘話や木村拓哉とのエピソードについて語ったほか、ホワイトデーのお返しや大切にしている時間についても。自ら「欲望が尽きない人」と称する猪狩のこの先の展望や素顔も明かした。（modelpress編集部）
◆猪狩蒼弥、スーツ姿で“同僚役”熱演
◆猪狩蒼弥、ホワイトデーのお返し明かす
