相葉雅紀、“30年来の友人”生田斗真と保護犬トリミング 嵐結成前の思い出話も
【モデルプレス＝2026/01/24】俳優の生田斗真が、24日放送の相葉雅紀がMCを務める日本テレビ系「嗚呼!!みんなの動物園2時間SP」（よる7時〜）に出演する。
【写真】相葉雅紀、10年越しの夢叶うメンバーも祝福してくれると思う」
捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など行き場をなくして保護された犬を、8年前からボランティアでトリミングしてきた相葉。今回の「嗚呼‼みんなの動物園」2時間スペシャルでは、そんな相葉の保護犬トリミングに30年来の友人である生田が初登場する。
2人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたシュナウザーの赤ちゃんと、推定5〜6歳のトイ・プードル。共に病気が見つかり飼育放棄された2匹は、これまできちんとお世話されていなかったのか全身がもつれ毛だらけの状態。自らもトイ・プードルを飼っていた愛犬家の生田は、2匹の姿を見るなり少しでも早くキレイにしてあげようと、ブラッシングの方法を相葉に細かく教わりながら初めてのトリミングに果敢に挑んでいく。
さらに2人は、保護犬にとってトリミングが嫌な思い出にならないよう昔の思い出話に花を咲かせ楽しい雰囲気を作り上げる。小学生の頃美容室でどんなヘアスタイルをオーダーしていたのか、嵐結成前に相葉と生田が同じユニットで活動していた頃のマル秘エピソードなど30年来の友人だからこその仲むつまじいトークが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆生田斗真、30年来の友人・相葉雅紀と共演
◆相葉雅紀＆生田斗真、ユニット時代の思い出トーク
