Ç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ø¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¡Ù3Áª¡¡±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡ÄÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡©
»ö·ï1.²ÙÊª¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Æ±ó¤¯¤Ø¡ÄÂðÇÛÊØ¤ÇÂç°ÜÆ°¤·¤¿Ç
Ç¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢±óÊý¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿―¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²ÙÊª¤ËÊ¶¤ì¤Æ±ó¤¯¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÂðÇÛÇ»ö·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2016Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÀ¾Éô¤Î¥³ー¥ó¥¦¥©ー¥ë¤Ë½»¤à¥·¥ã¥à¥Í¥³¡Ö¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬È¯Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Ìó400kmÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°û¤Þ¤º¿©¤ï¤º¤ÇÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡£²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë»ô¤¤¼ç¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Å¤¯¤Æ¶¹¤¤ÃÊ¥Üー¥ë¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÙÂ¤¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»ö·ï2.¡É¤â¤Õ¤â¤Õ¥×¥Ã¥·¥å¡É¤Ë¤´ÍÑ¿´¡ÄÇ¤¬¾·¤¤¤¿²ÐºÒ
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö·ï¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤«¤é²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÉô²°¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¤Ç¤·¤¿¡£
²È¼ç¤ÎÎ±¼éÃæ¡¢Ç¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅÅ¼§Ä´Íý´ï¡ÊIHÄ´Íý´ï¡Ë¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤âÇ¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10Ëü¸µ¡ÊÌó220Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÂ»³²¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤ä¸¤¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬¥³¥ó¥í¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅµ¤À½ÉÊ¤Î¥³ー¥É¤ò¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¥×¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤Ì²ÐºÒ¤ä»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²ÐºÒ¤Ï°¦Ç¤ä»ô¤¤¼ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Î¸µÀò¤òÄù¤á¤ë¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î¼þÊÕ¤Ë²ÄÇ³Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
»ö·ï3.¿·ÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥àÃæ¤Ë¡ÄÊÉ¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ç
¿·ÃÛ¹©»ö¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢±³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥àÃæ¤Î½»Âð¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤ËÇ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÐ¹Ñ¥Üー¥É¤ÇºÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©»ö¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢²È¤ÎÃæ¤«¤é¤«¤¹¤«¤ÊÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÊÉ¤ò²õ¤·¤Æµß½Ð¡£Ç¤ÏÃ¦¿å¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¾²²¼¤ËÇ¤¬Æ¨¤²¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÂç¤¤ÊÊª²»¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤Ç¡£¹©»öÃæ¤ÏÃ¦Áö¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉô²°¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¡Ö´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¤Î½¬À¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°¤È¡¢¿Í¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÃí°Õ¤äµ¤¤Î¤æ¤ë¤ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÇ¤ä¿Í¡¹¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
²ÙÂ¤¤ê¤Î¤È¤¤ÏÈ¢¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢³°½Ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥³¥ó¥í¤äÃÈË¼µ¡´ï¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢Ã¦Áö¡¦ÌÂ»ÒÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë―¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)