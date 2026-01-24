短くしたいけど老け見え怖い（泣）→ 解決！《40・50代》が垢抜ける♡【若見えショートボブ】

ショートにすると老けて見えるかも……そんな不安を感じやすい40・50代は、シルエットと質感にこだわったショートボブが似合いそう。丸みや毛束感を計算したカットなら、短くしても女性らしさを残せます。今回は、若見えにつながりやすいショートボブをご紹介。

丸みと軽さで若々しく魅せるベージュショートボブ

顎上ラインでコンパクトにまとめた丸みショートボブ。サイドも襟足も短めながら、ベージュカラーの柔らかさによって、女性らしい雰囲気に仕上がっています。根元を立ち上げて毛束感を出すことで、軽やかさもプラス。後頭部はふんわり丸く、ボリュームアップ見せも期待できそうです。

ひし形シルエットで小顔見せ

オレンジみを感じる、暖色ブラウンのひし形ショートボブ。ベースは内側へおさめ、トップをふんわり被せることで、立体感を演出しています。毛束感を意識した毛流れは重く見えるのを防ぎつつ、こなれ感もプラス。バランスのいいひし形のシルエットで、小顔見せも狙えそうです。

ラフな質感の柔らかショートボブ

レイヤーカットで空気感をまとわせた丸みショートボブ。まろやかなベージュカラーが髪全体になじみ、ラフな質感でも品のある印象に。ベースからサイドへほんのり前上がりになるカットラインが、横顔をきれいに見せてくれます。作り込みすぎないデザインなので、ナチュラルに若見えを狙えそう。

レイヤーカットでつくる大人の立体感ショートボブ

透明感のあるブラウンをまとった前下がりショートボブ。髪表面に毛束感を出しつつ根元を立ち上げることで、エアリーで立体的なシルエットに仕上がっています。メリハリのあるフォルムが顔立ちをシャープに見せ、ヘルシーで若々しい雰囲気に。

writer：内山友里