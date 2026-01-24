ドナルド・マクドナルド・ハウスを訪問

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。西村優菜（スターツ）は22日、インスタグラムで支援活動を報告した。

黒ニットとグレーのロングスカート姿の西村は、都内にあるドナルド・マクドナルド・ハウスを訪れていた。この施設は家から遠く離れた病院に入院・通院している子どもとその家族のための「第二のわが家」をコンセプトに、子どもの治療に付き添う家族のための滞在施設となっている。

西村は2020年、樋口久子・三菱電機レディスでツアー初優勝した際に記念グッズを作成。その収益を同施設に寄付したことから支援が始まったとインスタグラムで説明した。今回が初めての訪問となり、「ハウスの方々が本当に親切で、笑顔で、ホッと心温まる施設でした」と感激。実際に入居者と話し「病気と闘う我が子の側に居られる安心感は大きく、ハウスの存在の有難さをたくさん語ってくれました」とした。

一方で、ハウス存続に対する不安などを認識し、「自分にできることは何なんだろうかと考える日々ですが、まずはより多くの方にこの活動を知ってもらうことなのかなと」と分析。「ハウスは全て寄付・ボランティアで成り立っています。一人一人の少しずつの力が、やがて大きな力になり、その力で、誰かを笑顔にすることができます この活動がもっと広まればいいなと思いますし、私はこれからも支援を続けていきたいと思います」と結んだ。

コメント欄ではゴルフファンから「とても素晴らしい活動だと思います」「何か協力できることがあれば力になりたい」「優菜プロの活動に感動です！」「素晴らしい活動にリスペクトです」など称賛や労いの声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）