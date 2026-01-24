「戸籍を買うからお金貸して」パチンコ屋で遭遇したヤバすぎる客　ネット掲示板に客の車ナンバーまで晒される地獄絵図

先日、「パチンコ屋で『電車賃貸して』とせがむ客、わざと他人にぶつかる男 変な客に絡まれた人々」という記事を書いた。まあタイトルにあるようにパチンコ屋にいる変な人たちについての話だ。

それがガールズちゃんねるでも転載されていて、こちらに今度はガルちゃん民たちの体験談というか目撃談が色々と集まっている。衝撃的なものも結構あったので早速紹介したい。（文：松本ミゾレ）

「客の悪口を爆サイにめちゃくちゃ書く」はあるある

以下、「うわ、マジかやべえな」と個人的に感じたエピソードとなる。

「パチ屋のバイトしていた時に『戸籍を買うからお金貸してくれ』って真顔で言われたことあるわ」「カマ掘ってきた客の悪口を爆サイにめちゃくちゃ書く」「私が当たってたら後ろからいきなりおばあちゃんがガッと私の玉掴んで自分の席に戻って行った事がある。本気でビックリ＆恐怖で声も出なかったな」「コーヒーレディのバイトしてた頃に、偽物のハイブラ財布を渡された。誰が見ても偽物ってわかるようなやつ。一応お客さんだし反応に困るよね。毎日同じ服着てる人も多い。本当に変なの多かった」「だいぶ前の話だけど変な客はいた。2歳くらいの子と首も座ってないような赤ちゃんをベビーカーに乗せてきて通路塞いででもスロットやるママとか」

爆サイに悪口ってのは本当にどこのホールでもあるあるみたいで、こっちでもちょっと近隣の店の名前を検索したら、たしかに凄かった。個人が完全に特定されていて、その客の車のナンバーとかも書かれている。

ああいうとこに名前を書かれたら怖くてもう店に行けなくなるよね。あ、でも依存症の人は名前書かれてても気にしないか。

あとは女性店員とか、昔はどこの店にも派遣されてたコーヒーの売り子にしつこく話しかけるおっさん客も、やっぱり変なのばっかり。偽モンのブランド品を渡してきた、みたいな話も寄せられているけど「なめんなよ」って感じだよね。

パチンコ屋には、自分が異常だと気付いてない異常者もいる！

ところで僕は、パチンコホールに集まる客なんてのはしょせん99％は自堕落でギャンブル依存でどうしようもない人間だと思っていて。やっぱり意地汚い奴も多いし、今は低貸しもあるから、昔はパチンコなんかできなかった本当の赤貧の人も打ちに来るでしょ。

で、そういう低貸し専門の客みたいなのが増えたことで余計にアレになっちゃってて。でも当の客たちは、僕も含めてなんだけど、「パチンコ屋は自分以外おかしな客ばっかりだ」って思うわけ。

今の時代、パチンコ・パチスロやってる時点で落伍者として明白だから、そのおかしな客の中には本当はしっかり自分も入ってなきゃダメなんだけど、そこには気付いてないんだよね。

パチンコ依存の人が言いがちな他の客の悪口の中に「あいついっつもいるんだよ」ってのがある。打ちに行ったら絶対に見かける常連客を指してそう言うんだけど、これは裏を返せば常連の特定ができてるぐらい、自分もその店に通いまくってるってことなんだよね。要はどっちもどっちなのである。

自分もだいぶやべえのに、「いや俺は別に」って本気で同一視できていない。そんな依存症の人ばっかりなのがパチンコホールのお客なのよ。

あと普通に訳の分からない被害妄想を持ってたり、ずっと大声で独り言を発しながらイライラしつつ打ってるのもいる。自分が打ちたいから、出もしない台を打ってるのにね。

このトピックにも自分が頭おかしい自覚を持ってない人の書き込みがあったよ。それが「邪念を送ってくる。マジでだるいからアルミホイルが手放せん」というもの。これがネタとして狙って書いてあるならただスベッてつまらんだけで無害なんだけど、そうじゃない可能性もちゃんとあるのが怖い。

俺も気をつけないとダメだね。人はいつおかしくなるか分からないから。そのうち変な開運ブレスレットを買って手首に巻いたままパチンコするような、終わったおかしい客にならないとも限らないし。