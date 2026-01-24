未発表な次期スマホ「Nothing Phone (4a)」と見られる「A069」が認証を通過！上位機「Nothing Phone (4a) Pro」の「A069P」も存在
インドの標準規格（Bureau of Indian Standards：BIS）においてNothing Technologyの未発表なスマートフォン（スマホ）「A069」が2025年11月13日（木）付で認証を通過しています。認証番号は「R-93041815」。BISではNothing Technologyが展開するブランドごとに認証が分かれており、A069はメインブランド「Nothing」になります。
Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらに2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとして「CMF by Nothing」を立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売しました。
一方、スマホでは第2世代「Nothing Phone (2)」を2023年7月、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を2024年3月、第3世代の「Nothing Phone (3a)」および「Nothing Phone (3a) Pro」を2025年3月、「Nothing Phone (3)」を2025年7月投入し、CMF by Nothingでも「CMF Phone 2 Pro」を2025年7月に投入してきました。
今回、そんなNothingの第4世代となる次期スマホのNothing Phone (4a)と見られるA069が認証を取得しました。またNothing Phone (4a)の上位機だと思われるA069Pの存在も確認でき、直近で言えば、Nothing Phone (4a) Proとなりそうです。Nothing Phone (4a)やNothing Phone (4a) Proは現時点では詳細は明らかになっていませんが、既存のNothing Phone (3a)やNothing Phone (3a) Proがチップセット（SoC）にQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform」を採用していたこともあり、ミッドハイレンジクラスの高い性能が期待されています。
|製品名
|型番
|コード名
|ぜんこくずかん
（ポケットモンスター）
|Nothing Phone (1)
|A063
|Spacewar
|Abra（ケーシィ）
|Nothing Phone (2)
|A065
|Pong
|Alakazam（フーディン）
|Nothing Phone (2a)
|A142
|Pacman
|Aerodactyl（プテラ）
|Nothing Phone (2a) Plus
|A142P
|Pacman_Pro
|Mega Aerodactyl（メガプテラ）
|CMF Phone 1
|A015
|Tetris
|Beedrill（スピアー）
|Nothing Phone (3a)
|A059
|Asteroids
|Arcanine（ウインディ）
|Nothing Phone (3a) Pro
|A059P
|Asteroids_Plus
|Hisuian Arcanine（ヒスイウインディ）
|CMF Phone 2 Pro
|A001
|Galaga
|Bulbasaur（フシギダネ）
|Nothing Phone (3)
|A024
|Metroid
|Arbok（アーボック）
|Nothing Phone (3a) Lite
|A001T
|Galaxian
|Bulbasaur（フシギダネ）
|？
|A069
|？
|Bellsprout（マダツボミ）
