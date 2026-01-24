次期スマホ「Nothing Phone (4a)」シリーズが登場へ！写真は既存の(3a)

インドの標準規格（Bureau of Indian Standards：BIS）においてNothing Technologyの未発表なスマートフォン（スマホ）「A069」が2025年11月13日（木）付で認証を通過しています。認証番号は「R-93041815」。BISではNothing Technologyが展開するブランドごとに認証が分かれており、A069はメインブランド「Nothing」になります。

現時点では海外も含めて発表されていないモデルなので詳細は不明ですが、噂ではNothingブランドの廉価スマホ“a”の次機種「Nothing Phone (4a)」（仮称）になると見られています。またGSMAが運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースに2025年9月28日（日）付で「A069P」が登録されており、これまで通りなら上位機「Nothing Phone (4a) Pro」（仮称）になると予想されます。


Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらに2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとして「CMF by Nothing」を立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売しました。

一方、スマホでは第2世代「Nothing Phone (2)」を2023年7月、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を2024年3月、第3世代の「Nothing Phone (3a)」および「Nothing Phone (3a) Pro」を2025年3月、「Nothing Phone (3)」を2025年7月投入し、CMF by Nothingでも「CMF Phone 2 Pro」を2025年7月に投入してきました。

今回、そんなNothingの第4世代となる次期スマホのNothing Phone (4a)と見られるA069が認証を取得しました。またNothing Phone (4a)の上位機だと思われるA069Pの存在も確認でき、直近で言えば、Nothing Phone (4a) Proとなりそうです。Nothing Phone (4a)やNothing Phone (4a) Proは現時点では詳細は明らかになっていませんが、既存のNothing Phone (3a)やNothing Phone (3a) Proがチップセット（SoC）にQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform」を採用していたこともあり、ミッドハイレンジクラスの高い性能が期待されています。

製品名型番コード名ぜんこくずかん
（ポケットモンスター）
Nothing Phone (1)A063SpacewarAbra（ケーシィ）
Nothing Phone (2)A065PongAlakazam（フーディン）
Nothing Phone (2a)A142PacmanAerodactyl（プテラ）
Nothing Phone (2a) PlusA142PPacman_ProMega Aerodactyl（メガプテラ）
CMF Phone 1A015TetrisBeedrill（スピアー）
Nothing Phone (3a)A059AsteroidsArcanine（ウインディ）
Nothing Phone (3a) ProA059PAsteroids_PlusHisuian Arcanine（ヒスイウインディ）
CMF Phone 2 ProA001GalagaBulbasaur（フシギダネ）
Nothing Phone (3)A024MetroidArbok（アーボック）
Nothing Phone (3a) LiteA001TGalaxianBulbasaur（フシギダネ）
A069Bellsprout（マダツボミ）


記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Nothing Phone (4a) 関連記事一覧 - S-MAX
・Nothing Phone (4a) Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・Bureau Of Indian Standards
・Exclusive: Nothing Phone (4a) Pro Model Found in Database; The First Official Clues to its Existence - Smartprix
・Nothing | JP