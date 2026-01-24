これのせいでPSPが捨てられない！ 1万円超えのガンダム名作、中毒性が高すぎて移動中も手放せない

いきなりだけど、一度プレミアがついたゲームソフトって、割と10年、20年経ってもずっと高いよね。中古屋の提示するプレミア価格は大抵、市場からの希求を踏まえて設定されたもの。なのでいつまでも高い。

そして近年はメルカリとかで希少価値高めのゲームソフトを、しっかりと高めの値付けをして出品する個人も増えた。コレクター向けに、定価より随分高くしている強欲な出品者もいる。当然売れない場合もあるが、ずっとブックマークしているといつの間にか売却済みになっている。こういうのはあるあるなのだ。

古くても面白く、高い評価を受けているゲームなんて山ほどある。そういったものを少し財布から多めのお金を出せば入手できるというのは、個人的には嬉しいことだ。（文：松本ミゾレ）

昔はレトロゲームも安かった？

なんでいきなりこんな話をしているかっつうと、それはもう例によって5ちゃんねるのスレッドに原因がある。先般、「レトロゲームが安く買えた頃を語る3」というスレッドが立っていた。今はプレミア価格のついたゲームソフトも昔はそんなに高くはなかった、という声が集まっている。多分、10年とか20年前の話だろう。

ちょっと引用してみたい。

「ハード末期は大体底値だから結構買い漁ったりしてるなーWiiUだけはめぼしいタイトルSwitchに移植されまくって(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝだったけど」

「今になって振り返ると90年代後半のソフマップが最後の買い場だったな。メディアランドとかがレアゲーにプレミア付けだしてた頃だけど値段も安かったし量も豊富だった」

「サッカー系って大体50円〜100円でダラダラ売ってたな」

あんまり具体的に「このソフトが昔から高かった」みたいな話は書かれていない。このスレも3つ目ということで、そういう話は既に語り尽くされてるんだろう。

ちょっと思い当たるものといえば、アレなんてどうかな。2004年リリースの『真・女神転生III NOCTURNE マニアクス』。たしか一時期物凄いプレミア価格ついて、チェーンの中古ショップのショーケースに入ってなかった？

今、相場を調べたらすっかり落ち着いてるみたいだ。少し前にPS4やSwitchで遊べるHDリマスター版が出たからだろうか。僕は発売直後に買ったよ、魔人強かったなぁ。ダンテも仲間にした。またやりたいなぁ。

でもこれも生産数が少ないから一時的に高騰したぐらいで、基本的には20年ぐらい前のソフトとなると、あんまり高騰しないような気もする。それより一部のキャラゲーとか、一部凄い価格になってるケースを見た記憶がある。たしかネオジオ専用のちびまる子ちゃんの奴だったような。キャラゲーもピンキリだけど、ときにすごい高騰するのだ。

丁寧に作られたキャラゲーは原作ファンに長年愛される

キャラゲーって言うと今はバンナムの出す薄っぺらいソフトばっかり話題だけども、ちょっと前はまだ真剣に作ったものも色々とあったもので。玉石混淆ではあったけれどもね。

個人的に名作として真っ先に思いつくレトロキャラゲーが、2003年発売の『ゲゲゲの鬼太郎 異聞妖怪奇譚』だ。かつてスパロボに関与していたことでよく知られていたウィンキーが制作に携わったシミュレーションRPGで『ゲゲゲの鬼太郎』に登場するさまざまな妖怪がユニット化して操作できる。敵もぬらりひょんから西洋妖怪まで多種多様だし、仲間にできる敵妖怪も多い。

難易度は高めだが、ストーリーも完全オリジナルで脚本もしっかりしていてかなり面白いため、未だに定価以上で取引されているのをよく見かける。ちなみにラスボスは本作オリジナル妖怪ギーガ。声は星一徹やメフィラス星人でお馴染みの加藤精三だ。

あとはバンナムのキャラゲーとしては異例の完成度でオタクに知られる。2009年発売の『機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V』ね。『アクシズの脅威』のアップデート版で全体的にはあまり変わらないんだけど、追加ユニットやキャラクターが結構多い。

加えて無印版では運用が面倒だったデプロッグやドムキャノンなどが妙に強く再調整されており、初心者でもクリアするまでの道のりが優しくなっている。熟練者はそういったユニットを使用禁止にして勝手に縛りをやっていればよく、未だにプレイしているガンオタもいるほど中毒性も高い。

僕もこのソフトがあるせいでいつまでもPSPを処分できない。飛行機、新幹線、長距離バスなどの移動では絶対に鞄に入れて持ち歩いている。ヤフオクでも大体1万円から少し足が出るぐらいの価格が相場になっているので、ちょっと手を出しにくいラインだ。

ただし無印版も完成度は十分高く、こちらは安く取引されているため今でも気軽に入手できる。ついでにシリーズ最終作の『新ギレンの野望』も、あれはあれでちゃんと面白い。

他にも目玉が飛び出るような価格のプレミアソフトは存在するが、あんまり途方もない話をしても仕方がないので、今回はちょっと手の届きやすい、ちょっとだけ希少なソフトの話をしてみたよ。

特に鬼太郎のやつは、妖怪好きなら何が何でも買って遊んでほしい。プレステ2専用ソフトなので今遊ぶのも大変だけど、初期型プレステ3持ってる人ならメモカの容量気にせずセーブしまくれるよ！ 分岐も多いから絶対ハマると思う。妖怪ファンのためのソフトだし。

ただ、声優がアニメ版と全然違うので最初は違和感あるかも。その声優もかなり大御所揃いだし、みんな上手いからすぐ慣れる。