µð¿Í°éÀ®¥É¥é£±¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤µ¤ì¤º½¢³è¥µ¥¤¥È³«¤¤¤¿¤éÌ¾Á°¸Æ¤Ð¤ì¤¿
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤ÏÏ¢ºÜ´ë²è¡ÖÁ°¿Ê¥ë¡¼¥¡¼£±£±¿Í¡×¤È¤·¤Æµð¿Í¤Î¿·¿ÍÁ´Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè£´²ó¤Ï¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡á£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡á¡£¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤ËÄü¤á¤«¤±¤¿¡Ö£Î£Ð£ÂÆþ¤ê¡×¤ÎÌ´¤ò¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£ÆÈÆÃ¤Êµå¶Ú¤ò»ý¤ÄºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢»ÙÇÛ²¼¤ÎÏÈ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡ÉÚ½Å¤ÎÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡££²£µÇ¯£³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤òÃ¯¤è¤ê¤â¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Ê²óÅ¾¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ËÆ°¤¯Â®µå¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº¸ÏÓ¡£ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤ÆÈÎ©»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢¹ñºÝÉðÆ»Âç¤ò·Ð¤Æ¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤âÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«£µ¤«·î¤ÇÂà¼Ò¡£°ì»þ¤ÏÌîµå¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¤Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤Ç¤Î£±Ç¯¾¡Éé¡£¡Ö£±Ç¯¾¡Éé¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·Íî¤Á¤¿¤é¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤á¤Æ°ìÈÌ½¢¿¦¤·¤è¤¦¡×
¡¡ÆÈÎ©¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£µëÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï»¨Áð¤¬À¸¤¨¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë·è°Õ¤¬¡¢ÉÚ½Å¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î£²£³Æü¡¢±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£Â³¡¹¤È»ÙÇÛ²¼¤Î»ØÌ¾¤Ï¿Ê¤à¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼êÁªÂò½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë½¢³è¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄü¤á¤«¤±¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ì¤Ð½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Á¡£²¸¤ò¤¢¤À¤ÇÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·ë²Ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡£¡Ö½¢³è¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¤â¤¦¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ïº£µ¨Ãæ¤Ë£±·³¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤â¤¦¼ã¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Î¡Ë£··îËö¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¡£Äü¤á¤«¤±¤¿Ì´¤ò¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£°£±£±¡£¿·¤¿¤ÊÌ´¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤«¤Ê¤¨¤ë¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë
¡¡¢¡ÉÚ½Å¡¡±ÑÆóÏº¡Ê¤È¤ß¤·¤²¡¦¤¨¤¤¤¸¤í¤¦¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¶·î£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤«¤é²£¿Ü²ìÃæ±û¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢±º²ìÃæ¤Ç¤Ï²£ÉÍÅì¶âÂô¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ç¤Ï£³Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹ñºÝÉðÆ»Âç¤Î£´Ç¯½Õ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡££Â£Ã¿ÀÆàÀî¤Ç¤Ï£²£µÇ¯¤ËËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£±¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£²¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£¿äÄêÇ¯Êð£´£°£°Ëü±ß¡£