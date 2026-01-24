¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¹¤®¤ë¡×¸µNMB¾åÀ¾Îç¡¢¶»¸µÂçÃÀÏª½Ð¡ÖÂç¿Í¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¹õ¥ï¥ó¥Ô¿åÃå»Ñ¸ø³«
¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ú¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡ÛTSUTAYA¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¤È¶»¸µ¤ÎÃ«´Ö¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖºòÇ¯²Æ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØUTB:G¡ÙVol.8¤è¤êÌ¤¸ø³«°áÁõ¤ò´Þ¤á¤¿¸·Áª¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò10P¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢TSUTAYA¸ÂÄêÈÇ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È»ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÂç¿Í¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÀ¾¤Ï¼¢²ì¡¦¸ÐÆî»Ô½Ð¿È¡£16Ç¯¡¢»Ð¤Î·Ã¤¬¤¤¤¿NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£17Ç¯10·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¤·¤¿¡£SCawaii¡ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢25Ç¯4·î¤ÎÂ´¶È¸å¤âÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡ËÂçºå¥¨¥Ù¥Ã¥µ±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥°¥é¥¿¥ó¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡£²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾À±Íè¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¡£