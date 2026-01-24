Snow Man佐久間大介、ラウールと挑んだ“ヴォーグダンス”を語る「アイドル史上、一番難しい振り付け」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう24日に放送される。
【番組カット】MAZZEL・SEITOも！番組出演者でダンス
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は“ストリートダンス”を深掘りする。
ストリートダンスの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、登録者数30万人超のダンス解説系YouTubeチャンネル「ARATA DANCE SCHOOL」を持つダンサー・YouTuber・振付師のARATA、日本武道館単独公演を2度成功させているs**t kingzのメンバーであり、Snow Manの楽曲「W」の振り付けを手がけたダンサー・振付師のkazukiが務める。
ストリートダンスとは、バレエやジャズのように型が決まったダンスとは違い、街角から自然に生まれた表現のダンス。1970年頃から1980年代に確立されたスタイルは「オールドスクール」、1990年代以降に広まったものは「ニュースクール」と呼ばれている。2024年のパリ五輪で正式競技となった「ブレイキン」は、1970年代のニューヨークが発祥。ギャング同士の争いを“踊りで決着させる”文化から生まれたといわれている。ブレイキンにDJ、ラップ、グラフィティを加えた4要素が「ヒップホップ文化」を形成し、そこが起点となって90年代に定着したのが、ストリートダンスの象徴ともいえるヒップホップダンスである。
ストリートダンスにはほかにも、腕のラインを美しく強調する「ヴォーグ」や、感情を爆発させるような動きが特徴の「クランプ」など、多彩なジャンルが存在。それらが自在に交わり、融合することで、表現の幅は無限に広がっていく。ジャンルを越え、ダンサー独自の型を生み出せる点こそ、ストリートダンスの最大の魅力だという。
スタジオには、日本が世界に誇る若きダンサー2人が登場。サクヒムはそれぞれのパフォーマンスVTRを見ながら「音の上を歩く妖精」「アーティスト界のB-BOY」「フリースタイルの若き帝王」という３人のストリートダンサーをポイントごとに深掘りしていく。
佐久間は、Snow Manのメンバー・ラウールとともに楽曲「Bass Bon」で初めてヴォーグダンスに挑戦したときのことを振り返る。佐久間いわく「めちゃくちゃ難しくて。僕とラウールはアイドル史上、一番難しい振り付けって言っているくらい」と、ヴォーグの難度の高さを明かす。
さらに、圧巻のパフォーマンス映像を見ながら佐久間の解説を聞き、日村はその完成度の高さに思わず感嘆の声を上げる。そして、番組最後には、番組オリジナル楽曲でトップストリートダンサーたちが一緒にダンスパフォーマンスを披露する。
