レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。サンリオ人気キャラクター「ハローキティ」の部屋着ショットを投稿した。

「キティ尽くし」とつづり、ピンクのブラトップにショートパンツを履き、キティのイラストがデザインされたパーカや、キティの顔の耳あてをコーディネートしたショットを公開。さまざまな表情でポーズをとり、細いウエストのくびれや脚線美を披露した。

ファンやフォロワーからも「わーお」「まじかわいい」「とっても似合って可愛い」「可愛すぎるだろーー」「お人形さんみたい」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。趣味はドライブ。160センチ。血液型O。