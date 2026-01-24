生田斗真、相葉雅紀と“保護犬トリミング” 30年来の友人同士が嵐結成前のエピソード披露
俳優の生田斗真が、きょう24日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』（後7：00〜後8：54）に出演。“相葉トリミング”に初挑戦する。
【場面写真】優しい笑顔を見せながら…相葉トリミングに励む2人
相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など行き場をなくして保護された犬を8年も前からボランティアでトリミングしてきた。そんな相葉の保護犬トリミングに30年来の友人・生田が初登場する。
2人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたシュナウザーの赤ちゃんと、推定5〜6歳のトイ・プードル。ともに病気が見つかり、飼育放棄された2匹は、これまできちんとお世話されていなかったのか、全身がもつれ毛だらけの状態だった。自らもトイ・プードルを飼っていた愛犬家の生田は、2匹の姿を見るなり少しでも早くきれいにしてあげようと、ブラッシングの方法を相葉に細かく教わりながら、初めてのトリミングに果敢に挑んでいく。特に、シュナウザーの赤ちゃんが、バリカンの音におびえるそぶりを見せた時は、そっと両耳を手でふさぎ、シュナウザーが落ち着くよう優しく保定してみせる。
さらに、2人は保護犬にとってトリミングが嫌な思い出にならないよう、昔の思い出話に花を咲かせ楽しい雰囲気を作り上げる。小学生の頃、美容室でどんなヘアスタイルをオーダーしていたのか、嵐結成前、相葉と生田が同じユニットで活動していた頃のマル秘エピソードなど、30年来の友人だからこそ聞ける2人の仲むつまじいトークを繰り広げる。
そのほか、ダイアン・津田篤宏が人間におびえる保護犬と全力でふれあう“スキンシップボランティア”に挑戦するVTRを届ける。
