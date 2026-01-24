◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)

大会3度優勝経験のある伊藤美誠選手が6回戦で敗れ、敗因を語りました。

この日初戦となった5回戦ではカットマンの18歳・山室早矢選手に4-3と苦戦しつつフルゲームで勝利。6回戦では21歳の横井咲桜選手と対戦し1-4で敗れました。「1ゲーム目を取れなかったのが敗戦の理由かなと思います。（5回戦が）すごく長引いてしまって、着替えたり休憩したりして、気持ちの切り替えしかできないまま入って、全日本ではよくあることですが、疲れているからこそ1ゲーム目はとりたかった」と反省を語りました。

「自分のプレースタイルは相手のミスを誘ったり、自分が決めたりと両方ありますが、（6回戦は）悪くはない状態でしたが、流れは横井選手にあったので1ゲーム目でタイムを取る選択もあったかなと思います。若い選手の方がミスを誘うよりも、ガンガンくるので、自分から攻めるとミスを誘うことも出来るし、横井選手は重たくて回転もあるので、今日は自分がオーバーミスをする展開が多くなってしまった」と振り返りました。

伊藤選手は現在25歳ですが、「年齢はあまり気にしていないですけど若い選手はどんどん海外に行って、横井選手も最近までドーハにいてすごいなという感じです。確かに自分たちもいろいろな種目に出てましたし、そう考えると自分もすごかったなと思います」と語りました。