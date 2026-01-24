【きょうから】「すみっコぐらし」＆「コメダ珈琲店」コラボ商品、ロフトで発売 コメダメニューを前にしたすみっコたち【アイテム詳細】
サンエックス「すみっコぐらし」と「コメダ珈琲店」がコラボ。新グッズが、きょう24日より全国のロフト、26日よりサンエックスネットショップにて限定発売する。「コメダ珈琲店」では販売しない。
【画像】コメダの世界観がモチーフ…アイテム一覧
あたたかいコメダブレンドやシロノワールにクリームソーダ…コメダ珈琲店の人気商品であるおいしそうなメニューを前にしたすみっコたちの姿がかわいいデザインの、ぬいぐるみや文房具、日用雑貨などが登場する。
●商品ラインナップ（すべて税込）
・あつめてぬいぐるみ（各2860円）
・てのりぬいぐるみ（各1760円）：全7種
・おでかけすみっコ（2420円）
・ぶらさげぬいぐるみ（各2200円）：全2種
・シーンぬいぐるみ（3850円）
・ミニタオル（935円）
・マチ付巾着（各770円）：全2種
・ブロックメモ（各715円）：全2種
・シールビッツ（各660円）：全2種
・クリアホルダー（825円）：2枚セット
・ペアキーホルダー（各2200円）
・ポーチ（2420円）
・ポーチ付ショッピングバッグ（3520円）
