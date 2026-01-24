¥É·³¤ò¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¸µMLBÊá¼ê¤¬Áª¼êÌÜÀþ¤ÇÀâ¤¤¤¿ÀÑ¶ËÊä¶¯¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¡É¡Ö¹Ô¤Àè¤È¤·¤ÆºÇ¹â¡£²Ô¤²¤ë¤È¤¤Ë²Ô¤°¤Ù¤¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤âÀÑ¶ËÊä¶¯¤òÅ¸³«¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó379²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£Ç¯Ê¿¶Ñ3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯4000Ëü±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶â¤Ë»åÌÜ¤òÉÕ¤±¤Ì¼êË¡¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¹¥â¡¼¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈµåÃÄ¤È¤Î³Êº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈà¤é¤ÏËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÈÃÒÎ¬¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éµ¬À©¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÊä¶¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼±¼Ô¤«¤é¤Ï°ÛÏÀ¤¬½¸Ãæ¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÌîµå³¦¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤ÌµË¡¾õÂÖ¡£¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¹¥¤ÊüÂê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊÆ¶É¡ØCNY Central¡Ù¤Î¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥¹¥³¥¦¥¹¥¡¼µ¼Ô¡Ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢·ÀÌó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¸¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼7µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄÌ»»2043°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ì¾Êá¼êAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤ÏÁ´Á³·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Í¡ª¡¡²¶¤¬Áª¼ê¤Ê¤é¤à¤·¤í¡ØÂç¹¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤í¤¦¤Ê¡£¹Ô¤Àè¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤À¤·¡¢Áª¼ê¤Ï²Ô¤²¤ë¤È¤¤Ë²Ô¤°¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò3Ç¯1²¯2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó199²¯800Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃ¯¤â¡Ø¥á¥Ã¥Ä¤¬Ìîµå¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¾¡¤Ä½Ñ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊºÍÇ½¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤é¤»¤ëÊýË¡¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤â»È¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï»ñ¶â¤ÎºÆÅê»ñ¤òÃ±¤ËÁª¼êÊä¶¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÀßÈ÷¤ä°éÀ®¤È¤«¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ü¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ÏÅöÁ³¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¸åÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥Ó¥¢¤Ê°Õ¸«¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë·ÀÌó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸åÊ§¤¤¤À¡£¤À¤«¤éÃ¯¤â¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢¥«¥Í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¸åÊ§¤¤¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¶¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤í¡© ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤Ê¤ó¤ÆÉå¤ë¤Û¤É¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£
¡¡»ñ¶âÎÏ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤¢¤È15Ç¯¶á¤¯»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¿Í¡¹¤¬ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£Áª¼êÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª¿½¤¹¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎOB¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
