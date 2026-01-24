ÊÆ¡¦¥í¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë»°¼Ô¶¨µÄ ½éÆü¤Î¶¨µÄ¤¬½ªÎ»¡¡2Æü´Ö³«ºÅ¤ÎÍ½Äê
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë»°¼Ô¶¨µÄ¤¬UAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°¼Ô¶¨µÄ¤Ï23Æü¡¢UAE¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤Ï¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï·³»²ËÅËÜÉô¾ðÊóÁí¶É¤ÎÁí¶ÉÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¶¨µÄ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ¤Ï24Æü¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤¬ÏÂÊ¿¤Î¾ò·ï¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£