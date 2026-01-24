◆スピードスケート ▽Ｗ杯第５戦 第１日（２４日、ドイツ・インツェッル）

女子１５００メートルが行われ、世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５３秒５９で２位に入った。同種目では今季３度目の表彰台。優勝は０秒２５差でヨイ・ベーネに譲ったが、ミラノ・コルティナ五輪で本命種目での悲願の金メダルに弾みをつける結果となった。課題としているラスト１周は３１秒８と、失速は解消し切れておらず、ゴール後は悔しげな表情を見せた。だが、１１００メートルの通過は１分２１秒７６と全体１位。スピードの面では問題ない姿を見せた。堀川桃香（富士急）は１６位、佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１９位だった。

男子５００メートルは２０２２年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）が出場したが、第２カーブで転倒。今季同種目５勝の「怪物」ジョーダン・ストルツ（米国）と同走し、懸命に追いかけていたが、得意とする後半でバランスを崩し、出場した中では最下位の１７位に終わった。広瀬勇太（高崎健康福祉大）が３４秒５７で８位。ミラノ五輪代表の倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１０位、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は１１位だった。

女子５００メートルは山田梨央（直富商事）が３７秒７６で７位。稲川くるみ（光文堂インターナショナル）が１２位。男子１５００メートルは野々村太陽（博慈会）が１分４５秒１３で１１位。山田和哉（ウェルネット）は１９位だった。