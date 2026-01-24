¹Åç¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¤¢¤ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¤¸¤á¿·¾¦ÉÊ557¼ï¤ò´Þ¤à¥«¡¼¥×¥°¥Ã¥º¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¹Åç¤Ï23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Çº£µ¨¤Î¥«¡¼¥×¥°¥Ã¥ºÆâ¸«²ñ¤ò³«¤¡¢¿·¾¦ÉÊ557¼ïÎà¤ò´Þ¤à·×840¼ïÎà¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿Í·Á¾Æ¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿300ÅÀ¸ÂÄê¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¤¢¤ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÀÇ¹þ3000±ß¡Ë¡×¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£Æ±¾¦ÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥·¥å¡ÊÃ¥¼ó¡Ë1¹æ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë»Í¶î¡ÊÀÇ¹þ1900±ß¡Ë¤ÎÂ¾¡¢10ÅÀ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥«¡¼¥×¤·¤ç¤ó¤Ù¤ó¾®ÁÎ¡ÊÀÇ¹þ3Ëü5000±ß¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ï31Æü¤«¤é¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£