ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２８８ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３０６５円
NY株式23日（NY時間15:03）（日本時間05:03）
ダウ平均 49095.46（-288.55 -0.58%）
ナスダック 23515.58（+79.56 +0.34%）
CME日経平均先物 53065（大証終比：-635 -1.20%）
欧州株式23日終値
英FT100 10143.44（-6.61 -0.07%）
独DAX 24900.71（+44.24 +0.18%）
仏CAC40 8143.05（-5.84 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.602（-0.003）
10年債 4.235（-0.010）
30年債 4.831（-0.007）
期待インフレ率 2.316（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（+0.018）
英 国 4.512（+0.038）
カナダ 3.429（+0.029）
豪 州 4.818（+0.021）
日 本 2.248（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.08（+1.72 +2.90%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4989.20（+75.80 +1.54%）
ビットコイン（ドル）
89818.81（+650.96 +0.73%）
（円建・参考値）
1400万2752円（+101485 +0.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
