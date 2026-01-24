きょうのＮＹ為替市場でドル円が急落しており、１５５円台まで下げを加速させている。１日としては約６カ月ぶりの大幅下落を記録。日本の当局が円安進行を食い止めるため、市場介入に踏み切る準備を進めているとの見方が広がっている。



ブルームバーグが、ＮＹ連銀が主要銀行に対し、参考となる為替レートの提示を求めるレートチェックを実施した可能性を伝えている。ＮＹ連銀が介入を支援する準備を進めているのではないかとの憶測が広がっている状況。



本日２度目の急落は、ロンドン市場が終了し、取引の主戦場が米国へ完全に移ったタイミングで起きた。



USD/JPY 155.82 EUR/JPY 184.19

GBP/JPY 212.42 AUD/JPY 107.38



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト