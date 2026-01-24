NY原油先物3月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.07（+1.71 +2.88%）



ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反発。トランプ米大統領がイランに向けて艦隊が向かっていると威嚇したことが相場を押し上げた。ロイター通信が報道した米当局者の話によると、ＵＳＳエイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃群は数日以内に中東に到着する見通し。ウクライナ和平を巡り、ロシアと米国とウクライナの初の三カ国協議がアブダビで始まったが、相場の重しにはなっていない。



時間外取引で３月限は上昇。通常取引開始序盤には６１．２６ドルまで上値を伸ばしたが、その後は上げが一服した。



