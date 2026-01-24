きょうの為替市場はドル安が強まっており、ユーロドルは買い戻しを強めている。１２月に上値を拒んでいた１．１８ドルの水準を回復し、１．１８ドル台に上昇。１２月からの調整局面を終えて、上昇トレンド復帰の兆候も示す展開が見られており、来週以降の展開が注目されそうだ。１．１８ドル台を維持できれば、次は昨年９月の高値１．１９２０ドル付近が意識される。一方、ユーロ円は円買い戻しが加速しており、一時１８３円台に下落している。



本日は１月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表になっていたが、総合ＰＭＩは５１．５で前月から横ばいだった。景気判断の分岐点である５０を２カ月で上回っており、緩やかな成長が確認された。ただ、エコノミストは、回復は引き続きかなり弱々しく、今後数カ月も同様の状況が続くことを示唆していると述べた。



一方、サービス業の売上価格が急騰し、投入コストも加速している点も指摘。本日のＰＭＩはＥＣＢにとって決して安心できるものではなく、タカ派な委員の中には、次の行動は利下げではなく利上げであるべきだとする声もあるだろうとの見方を示した。



EUR/USD 1.1825 EUR/JPY 184.20 EUR/GBP 0.8672



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト