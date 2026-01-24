©ABCテレビ・ストームレーベルズ

ドラマ「50分間の恋人」は伊野尾慧が演じる変わり者イケメンと松本穂香演じる堅実女子のズレきゅんラブコメディだ。気になる相手は仕事上のライバルだった！？スムースにいかないチグハグな二人の恋模様の初回を１分でご紹介。二人をとりまく周りの人たちについても相関図で解説する。

辛島菜帆（松本穂香）は、ゲームソフトメーカー・ダブルスターズに勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。

その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！

謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。

そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！？ 呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。

――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？

【TVer】「50分間の恋人」番組ページはこちら！

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

「50分間の恋人」（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜よる10時15分～）