サブタイトル『カワ、ノ、ムコウ。』。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第16週は、トキ（髙石あかり）がとうとう川の向こう、松江城のある側に戻ったあと、残されたこっち側の人たちのことを描く。

川を人生に例えることはよくある。大河ドラマは人生や時代を大きな川に例えたものだろう。『ばけばけ』の川は富裕層と貧困層を川で隔てている。昭和カルチャーをこよなく愛する筆者はこの川に『あしたのジョー』を重ねる。『あしたのジョー』に出てくる川には「泪橋」という橋がかかっていて、涙でこの橋を渡り、貧しい人たちが住む地域にやって来た人たちがいる。主人公の矢吹ジョーはボクシングで身を立ててこの橋を逆に渡ることを目標にしていた。『ばけばけ』の主人公・トキも傷心で、一家そろってこの橋を渡ってきたが、苦節数年、とうとうもう一度渡って川の向こう側に戻ることができた。

トキが長く暮らしたこっち側は貧しい人たちの生活するところ。遊郭があって、そこには売られてきたなみ（さとうほなみ）が働いていて、トキたちが暮らしていたおんぼろな長屋には幼なじみのサワ（円井わん）が母・キヌ（河井青葉）と暮らしている。

なみは「女子（おなご）が生きていくには身を売るか、男と一緒になるしかない」と言っていた。期せずしてトキはその言葉の正しさを証明した。男（ヘブン）と一緒になることで、一家そろって救われたのである。トキの家族とヘブンとの生活は『ヘブン先生日録』として新聞に毎日連載されて、川の向こうでは大人気。トキたちは憧れの的になる。

そうなると、なみもサワも「女子（おなご）が生きていくには身を売るか、男と一緒になるしかない」という言葉を強く意識せざるを得ない。おりしもなみに身請けの話が来て、心が揺れる。ふつうに考えたら身請け話に飛びつくものだと思うが、いざそんな話になったなみは怖気づく。長年、遊郭にいたのでほかの世界に行くことに不安を感じるのだ。悩んだすえ、身請けを申し込んだ福間（ヒロウエノ）の誠実さにほだされて思い切ることにする。

こっちで傷を舐め合いながら生きていこうと誘われたサワは結局とり残されることになる。だからといってサワは私も男と一緒になることを考えようとは思わない。自力で教師になって借金を返してここを出ると意固地になるばかり。

トキ、サワ、なみと3人の違ったタイプの女性たち。3人とも自分たちのせいではなく、時代の変化によって貧困を余儀なくされた。

トキは女中として働き、結婚して豊かな生活を手に入れた。なみは遊郭で性を売る仕事をし続け身請けされた。サワは結婚という選択肢を選ばず、ひとりでこの生活から脱出しようと足掻く。

3人、女性がいるのだから、「全員、結婚しました」では話にならない。そこで3つの生き方が描かれるわけだが、経済的に豊かな男性に見初められて生活ががらりと変わるという点において、トキとなみが似ている。だからといって、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（2025年）のように、好きな人がいるけれど泣く泣く身請けされて結局うまくいかなかった瀬川（小芝風花）のような人生を描く必要性もないだろう（ただし瀬川も最終的にはいい人生を送っているという筋立てだったが）。

制作統括の橋爪國臣チーフプロデューサーはなみについてこう語る。

「なみの物語に我々が最後まで寄り添えれば、例えば、絶望を描いても意味はあるかと思いますが、絶望させる責任まで取れない。それはさとうさんの芝居を見ていて感じました」（※）

さとうほなみの芝居とは、絶望よりも希望が似合うということだろう。どんなにしんどくても明るくからっと生きてきたなみ。そもそも、期待していたヘブンに農家の娘だからと女中になることを断られたことも相当なダメージであったはず。代わりにトキが女中で高給取りになってもネガティブな感情を一切抱いていないようだった。

このままトキが裕福な奥様の座に収まりなみは貧乏なままだと、トキのせいではないが間接的になみの人生の可能性を奪ったという見方もできかねない。そう思うと、ここはなみには幸せになってもらわなければならないだろう。ヘブンに選ばれた者（トキ）も選ばれなかった者（なみ）も幸せになる。それで良い気がする。

一方で、ジェンダー平等が謳われる時代、経済的に男性に依存する女性をふたりも描くのは、明治時代が舞台であるといっても釈然としないという見方もあるだろう。だが、現代の女性にも専業主婦になりたいと思う人だっている。それもセレブな専業主婦に。不況の世の中で、経済的な安定を望むなら、苦労して薄給のまま働くより、専業主婦で優雅な生活ができればそれでいいという考え方もあっていい。トキとなみはそういう層の気持ちにフィットする。

ただ、それでは女性の地位の向上という道筋が閉ざされてしまう。そうはいかない。女性は男性に頼らずとも生きていけるのだということを示さなくてはならない。そこでサワだ。サワは自力でこの橋を渡り、川の向こうに戻ろうとしている。しかも、第17週で判明したのは、体の弱い母の世話をしながら教師を目指して勉強に励んでいたことだ。そりゃあ大変だっただろうとお気の毒になった。

トキ、サワ、なみの3人を見ると、外で働かなくても主婦業をちゃんとやることだって女性の地位を低くするわけではないだろうと感じる。現代では主婦業を時給換算するというような発想の転換も生まれているくらいだから。結婚した夫の経済力に頼るのは志が低いみたいな考え方も取っ払ったほうが人間は楽に生きることができるのではないだろうか。

『ばけばけ』の描く女性像は、こういう人たちがいてもいいという寛容さと多様性に満ちている。ただ、ひとつ気になるのは、突然、サワの母が出てきたこと。トキとは長屋で暮らしているのに、ご近所同士の助け合いが勘右衛門（小日向文世）になついていた新作、久作の子どもたちとの関わり以外、描かれていなかった。長屋はいつもしんっとしていて、岡田惠和が得意とするご近所づきあいや、『らんまん』（2023年度前期）で描かれた長屋の人たちとの関係のようなものはなかった。

ご近所づきあいの希薄さは極めて現代的であるが、昨今はみんなで助け合って生きていきましょうという時代でもあるから、松野家の人たちの周囲との関係性の希薄さはちょっと不思議な感じもした。武士の家の出というプライドから近所付き合いをしてこなかったとしても、サワの家とのあたたかな助け合いがもうちょっと描かれていたら。そんなふうに思うのは、サワ役の円井わんや、なみ役のさとうほなみの芝居のレベルが高く、役の存在感が大きく見えたからかもしれない。いくらでも掘り下げられる人物に育ったのだと思う。ちなみに、トキの向かいの船関係の商売をしているらしいお家の人なんかも出てきてほしかった。

