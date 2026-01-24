“韓国一美しい女優”そっくりの美人ゴルファー、「芸能人みたい」とファン騒然のプライベート写真

“韓国で最も美しい女優”に似ていると話題の女子ゴルファー、パク・キョルのプライベートSHOTが話題だ。

【写真】童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

パク・キョルは最近、インスタグラムを更新。茶色のハートの絵文字を添えて、数枚の写真を投稿した。

（写真＝パク・キョルInstagram）

公開された写真には、グレーのタートルネックニットに身を包み、小さなケーキがのった皿を手に笑顔を浮かべるパク・キョルの姿が収められている。シンプルなコーディネートながらも柔らかな雰囲気と洗練された美しさが際立ち、見る者の視線を引きつける一枚だ。

パク・キョルは1月9日に30歳の誕生日を迎えた。皿には「誕生日おめでとう、Gyeol♡」とメッセージが書かれており、祝福の場面であることが伝わってくる。自然体の笑顔からは、穏やかで幸せそうな空気がにじみ出ている。

“キム・テヒに似ている”と称されるほどの端正な顔立ちを誇る彼女だけに、投稿には「誕生日おめでとうございます」「とてつもない美貌ですね」「本当にゴルファーですか？芸能人みたい」「20代前半にしか見えない」といった称賛の声が相次いでいた。

パク・キョルは1996年1月9日生まれの30歳。2014年の仁川アジア大会・女子ゴルフ個人戦で金メダルを獲得し、同年にKLPGAへ入会してプロデビューを果たした。2018年10月の「SKネットワークス・ソウル経済レディースクラシック」でツアー初優勝を飾り、実力派ゴルファーとしての地位を確立している。2016年から5年連続でKLPGA広報モデルに選ばれるなど、その美貌と存在感でも高い評価を受けてきた。ファンの間では“韓国で最も美しい女優”と称されるキム・テヒにそっくりとも言われ、競技面とビジュアルの両面で注目を集める存在だ。