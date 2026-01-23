ジョーダン ブランドが新作の「エア ジョーダン 6」を発売　オリジナルのディテールを再現

「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、「エア ジョーダン 6」の誕生35周年を記念し、新作「エア ジョーダン 6 インフラレッド "セールスマン”」を発売する。2月14日から「ナイキ（NIKE）」の公式オンラインストアや、JORDAN WORLD OF FLIGHT SHIBUYA、一部のジョーダン ブランド取扱店舗で販売する。

新作は、1999年のシーズナルプレビューカタログに掲載された未発売のサンプルモデルに着想。かかと部分、つま先部分、ミッドソールに配したインフラレッド、黒のヌバックのアッパー、かかとのビジブルエア、ダイナミックフィットのインナースリーブなど、オリジナルのディテールを再現するため、1991年と2000年のエア ジョーダン 6をもとに、リバース エンジニアリングによって生み出した。1991年のオリジナルに限りなく近いシルエットに仕上げたのは、コラボモデル以外では初めてだという。

また、シュータン部分を2mm伸ばし、内部のブーティ構造のつま先部分をマイケル・ジョーダン（Michael Jordan）選手が実戦に使用していたシューズに近い形に改良。加えて、履き口の内側にはサンプルであることを示すテキストをプリントし、通常は取扱店舗への提案のために用いるサンプルタグと包装が付属する。

そのほか、新作の発売に合わせ、インフラレッドのジョーダン ブランド デザインのグラフィックを用いたアパレルや、インフラレッドのディテールを取り入れた「エア ジョーダン 1 ロー」（1万6500円）や「フライト コート」（1万5950円）も販売する。

