¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ÊÆ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¼õ¾Þ¡¡21Ç¯¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼°ÊÍèÆüËÜÇÏ2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó
¡¡ËÌÊÆ¶¥ÇÏ¤ÎÇ¯ÅÙÉ½¾´¡ÖÂè55²ó¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÄ«¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£ÆîÅìÉô¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´5¡áÌðºî¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¤ÎÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÇÏ¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤ÏÆ±¤¸¤¯Ìðºî±¹¼Ë¤Ç21Ç¯BC¥Õ¥£¥ê¡¼¡õ¥á¥¢¥¿¡¼¥Õ¤òÀ©¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¼ÇÌÆÇÏ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼°ÊÍè¡¢2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡Ö¥â¡¼¥á¥ó¥È¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤â¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡õ¥Ù¥ë¥â¥ó¥ÈS¤Î2´§À©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È¿¿²Æ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¥È¥é¥ô¥¡¡¼¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¥½¥ô¥ê¥ó¥Æ¥£¡Ê²´4¡á¥â¥Ã¥È¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´¶µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬É¼¤òÅê¤¸¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÏºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏÉôÌç¤ÇÅêÉ¼Áí¿ô220É¼¤Î¤¦¤Á¡¢127É¼¡Ê2°Ì¤¬¥·¥¨¥é¥ì¥ª¡¼¥Í¤Ç50É¼¡Ë¤ò½¸¤á¤ÆÁª½Ð¡£ÊÆ¹ñ»ºÇÏ°Ê³°¤ÎÆ±ÉôÌç¼õ¾Þ¤Ï06Ç¯¥¤¥ó¥ô¥¡¥½¡¼¥ë¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»º¡Ë°ÊÍè¡¢19Ç¯¤Ö¤ê4Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï1Áö¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢É¼¤¬³ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î1Áö¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç2Ãå¥·¥¨¥é¥ì¥ª¡¼¥Í¡¢3Ãå¥Õ¥£¥¢¡¼¥¹¥Í¥¹¤ÈÃÏ¸µ¡¦ÊÆ¹ñ¤¬¸Ø¤ëÆ±À¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤òÉé¤«¤·¡¢ÆüËÜÇÏ½é¾¡Íø¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤«¤à¡¢Îò»ËÅª°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤ÇÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ìðºî»Õ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£»ä¤ÏË¹»Ò¤ÎÃË¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤òÄº¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥½¥ô¥ê¥ó¥Æ¥£¤¬201É¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï17É¼¤ÇJRA¾Þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ÇÀ¨¤¤¤³¤È¡£Ã´Åö¤¹¤ë½ÂÅÄ½õ¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢·ªÅì¤Î±¹¼Ë¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê24Ç¯3Ãå¡Ë¤Î»þ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£¡ÖºòÇ¯¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤âÇ®¤¤Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥µ¥¦¥¸C¡Ê2·î14Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡Ë¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËºòÇ¯3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¡Ê3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Ø¡£¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥À¡¼¥È²¦¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃæÅì±óÀ¬¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§ºä°æ¡ÊÁ´13Àï¤Çµ³¾è¡Ë¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤ì¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥À¡¼¥È¤ÎËÜ¾ì¡¦ÊÆ¹ñ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤´Ë«Èþ¤Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¦¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡¡ÆüËÜ¤ÎJRA¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÌÊÆ¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¡£1769Ç¯¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ±Ñ¹ñ¤ÇÌµÇÔ18Ï¢¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÇÏ¤ò½Ð¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾ÇÏ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¤¬Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ç1971Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£Á´ÊÆ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¶¥ÇÏ¶¨²ñ¡ÊNTRA¡Ë¤ÎÌò°÷¤äÁ´ÊÆ¶¥ÇÏµ¼Ô¶¨²ñ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à»æ¤Îµ¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ¶¥ÇÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥¤¥Ù¡¼¥¹¼Ò¤Î¶¥ÁöÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£