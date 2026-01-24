スーツがパツパツだった。「（Honda鈴鹿に）入社した時のなんですけど、ちょっとキツくって…」。1月7日の入寮時、報道陣の前に姿を現した大聖はそう苦笑いした。

1メートル78、98キロ。ファッションにも興味はあるが、サイズが一番の悩みだ。「店でいいなと思う服があったら、まず“一番デカいサイズありますか？”と聞いて、そこから試着する感じです。パンツは大体、太腿で止まりますね。70センチ弱あるんで」。その鍛え抜いた肉体こそが、最速161キロの剛速球を生み出すパワーの源でもある。

きっかけはコロナ禍だった。「授業がなく、野球部の練習もなかったので、24時間営業のジムに行って、ずっとウエートしてました」。大学入学時に70キロだった体重は、4年間で20キロ増えた。

当時は外野手と投手の二刀流。「野手の練習ばかりして、投手の練習はピッチングだけみたいな感じ」と野手としてのプロ入りを目指していた。だが、指名漏れを経験し、Honda鈴鹿にも外野手として入社した。社会人2年目を迎え、「インパクトを残したら（指名が）あるんじゃないかなって思った」と投手専念を直訴。日本選手権で161キロをマークし、念願だったプロ入りを果たした。

まだまだ伸びしろを感じさせる背番号60。春季キャンプの1軍スタートも決定し、「今できることをやっていきながら、しっかりアピールできたら」と意気込んだ。（大内 辰祐）

◇大聖（やまと・本名＝田中大聖）2002年（平14）1月29日生まれ、大阪府出身の23歳。山形・鶴岡東では3年夏に甲子園出場も登板機会なし。太成学院大では1年秋から出場し、2年秋に首位打者、3年春からは二刀流で活躍。Honda鈴鹿2年目から投手に専念した。1メートル78、98キロ。右投げ左打ち。