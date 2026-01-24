「MLBネットワーク」が選ぶ現役選手のNo.1に

米大リーグ、ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、米専門局「MLBネットワーク」が発表した現役選手トップ100の1位に選ばれた。MLB公式も祝福画像を作成。ネット上のファンも「この画像いいね」「だろうなぁとは思ってた」など歓喜の声が上がった。

同メディアが13日（同14日）から「Top 100 Right Now」として、ランキング形式で発表した本企画。2位はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、3位はボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）だった。

日本の午前に届いた快挙の一報。MLB公式Xは、大谷のオリジナル画像を添えて「ショウヘイ・オオタニが、MLBネットワークの現役選手トップ100でキャリア4度目の1位を受賞した！」と報告。日本人ファンからも「やった〜〜〜〜〜〜!!!」「だろうなぁとは思ってた」「この画像いいね。ちゃんと“二刀流”大谷翔平になってる」「現地でも疑いようもないみたい」と、納得のコメントが書き込まれた。

大谷は昨季、打者として打率.282、出塁率.392、長打率.622、OPS1.014、55本塁打、102打点、20盗塁を記録。投手としては47イニングを投げ、防御率2.87。右ひじ手術からの復帰で限定的な登板ながら、二刀流の活躍を見せた。



（THE ANSWER編集部）