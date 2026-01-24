大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日、熱戦が繰り広げられている。22日に行われた12日目、客席には複数の著名人が目撃され、東の花道付近に並んで観戦した着物姿の女性2人に視聴者が釘付けになった。

東の花道付近の溜席で並んでいたのは、講談師の田辺銀冶と曲師の広沢美舟。共に着物を纏い、凛とした佇まいで観戦。田辺は自身のXで「本日は永谷さんに御招待を賜り曲師の広沢美舟ちゃんと大相撲初場所観戦をして参りました」と報告した。

土俵下で並んで取組を見つめる写真も添えられ「迫力ある取組を目の前でハラハラどきどきしながら横にいる美舟ちゃんのなんともいえない声を聞きながら大変楽しうござんした」とも綴り、満足そうだった。

2人の姿はNHKやABEMAの中継でも映り込み、反響を呼んだ。ネット上の視聴者からは「溜席に広沢美舟さん！いつもお美しい」「あの綺麗な人は？とよく見たら広沢美舟さん！眼福眼福」「あれやっぱり浪曲の曲師（三味線）、広沢美舟さんだったんだ」「昨日気になってたのよねー」といった反応が寄せられた。

12日目の客席には、タレント・勝俣州和と俳優・西岡徳馬が溜席に姿を見せた他、お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇が2階席から観戦する様子が、テレビ中継で確認されていた。



