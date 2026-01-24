巨人の増田陸内野手（２５）が２３日、自主トレで高め合ったライバルとの競争を勝ち抜く覚悟を示した。坂本、湯浅、石塚らと沖縄・那覇市内で自主トレに励んできた。「これをこうしたいというより、必死にやるということをやっていました。負けたら自分の野球人生が終わるという気持ちです」と表情を引き締めた。

昨季は８７試合で打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。４月に３年ぶりの安打をマークして一時は一塁の定位置を奪取し、４番も経験したが、シーズン終盤は２軍で過ごした。「勇人さんも『あと何年できるか分からない』と言っていました。（石塚）裕惺にはまだまだ未来があるので『もっと必死にやれよ』と勇人さんが言っていた。それを自分に置き換えて頑張らないといけない」と後輩からも刺激を受けている。

同じ内野手の石塚は６歳年下。「１９歳ですけどすごい選手。飛距離もあるし、何より体がすごくでかい」と一目置くが「負けられない」と燃えている。オフも終わりに近づき「感覚的にはいい感じ。いい状態でキャンプに入れるかなと思います」と充実感をにじませた。（臼井 恭香）