ＤｅＮＡ・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝ら新人６選手が２３日、東京・渋谷で行われた「新入団選手 本社訪問会」に出席し、南場智子オーナー（６３）から講義を受けた。経営のトップからプロとしてのあるべき姿などについて受講。９８年を最後に遠ざかるリーグ優勝を厳命された。

南場オーナーは祈るような表情で語りかけた。「お待たせしすぎている。お年を召した方は『もう一回（優勝が）見たい』と思いながら、亡くなられていく。入ったからには十字架を背負ってほしい」。重みのある言葉に、小田は「僕たちとしても、優勝したい気持ちは変わらない。新しい戦力としてリーグ優勝、日本一にいち早く貢献したい」と自覚を促された。

毎年恒例の行事だが、今年は新たに南場オーナーの提案で、ルーキーが色紙に書いた自らの目標についてプレゼン。小田は「首位打者」とともに「愛される選手」と記し、「選手として人間として謙虚さだったり誠実さ、素直さを忘れないプレーヤーになりたい」とアピールした。同オーナーも「素晴らしい。忘れないでくださいね」とうなずき、若武者に未来を託していた。