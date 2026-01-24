◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日 両国国技館）

単独トップのウクライナ出身の新大関・安青錦（21＝安治川部屋）が横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）を上手投げで破り、2敗を守った。06年夏場所の白鵬以来20年ぶりの新大関優勝、1937年春場所の双葉山以来89年ぶりとなる新関脇―新大関での連続Vへ大きく前進した。3敗は関脇・霧島（29＝音羽山部屋）と平幕・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）の2人で、14日目は両者の対戦が組まれたため、優勝決定は千秋楽まで持ち越された。

安青錦が大関として初めての結びの一番で粘った。立ち合いで低く当たり、右喉輪で豊昇龍の上体を起こした。「我慢できて良かった。いつも通り相撲を取れた」。前まわしをつかみ、豪快な上手投げで横綱を破った。土俵下の九重審判長（元大関・千代大海）は「完璧すぎる。本当に強いと思った。なぜかフレッシュさがない」とうなった。

豊昇龍とは先場所の優勝決定戦を含めて過去4戦全勝だったが、今月5日の横綱審議委員会による稽古総見では10番取って3勝7敗と精彩を欠いた。「今まで味わったことがない雰囲気だった」。八角理事長（元横綱・北勝海）からは「安青錦はスタミナがない。番数をこなしていかないといけない。あれじゃ上は難しい」と指摘された。それでも本場所で力を発揮するのが強み。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）も「その一番だけ考えているから」と称えた。

大関昇進後、初めて迎えた年末は多忙だった。複数のテレビのワイドショーに生出演し「しゃべるのも一つの仕事。凄くいい経験だった。なかなか1時間生放送で出ることないので。勉強になった」。看板力士としての仕事も果たし、今場所も期待を裏切らない活躍を続けている。

稽古も怠らなかった。安治川親方は「相撲に集中する時間をしっかりつくってあげたい。話す時は話すし、稽古する時はする。うまく調整できればいい」と話す。四股、すり足などの基礎運動で、みっちりと下半身を鍛えた。年明けからは4日連続で関取衆と相撲を取るなど精力的に稽古。「強い人とやると自分も力が出せる。稽古することで良くなっていく」と仕上げてきた。

2敗を守り、06年夏場所の白鵬以来の新大関V、1937年春場所の双葉山以来となる新関脇―新大関での連続Vが目前に迫った。このまま優勝し、綱獲りとなる来場所も賜杯を抱けば、1938年春場所の双葉山以来最速の大関2場所通過で横綱昇進となる。14日目は横綱・大の里戦。「あと2日あるので、しっかり今まで通りやれたら」。21歳の若き新大関が、このまま頂点へと突き進む。