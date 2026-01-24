巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２３日、新人合同自主トレ３度目のブルペン入りで「伝家の宝刀」チェンジアップなど変化球を解禁した。座った捕手への投球は、昨年１１月の日本選手権以来。スライダー、カーブと３種の変化球を交えながら３２球を投じ、受けたブルペン捕手をうならせた。

ラスト３球でついに、宝刀が披露された。直球と変わらないしなやかな腕の振りから放たれたボールは、スッと速度を落としながら、低めに構えたミットに収まった。「きょうから捕手に座ってもらったので、そのタイミングでと思っていました」。変化球を投じるのは約２か月ぶり。呼吸を整えながら、丁寧に握りやフォームを確かめた。

チェンジアップは、左腕の対右打者への大きな武器になり得る。社会人時代には最速１５０キロの直球とチェンジアップなど４種の変化球で緩急を駆使。強打者を翻弄（ほんろう）してきた。この日、捕手を務めたのは芳川庸ブルペン捕手（３２）。これまでに菅野智之（オリオールズからＦＡ）や田中将大など、名投手の球を受けてきたが「さすがドラ１。まとまり方が印象に残った」。出力は７〜８割程度だがコントロールは抜群。「構えたところに投げてくれる。ばらつきもそんなにないし、さすが社会人」とうなった。

慢心はない。「まだまだだと感じました。（変化球の出来は）３〜５割くらい」とサラリと言った。キャンプインまで約１週間。課題と見つめ合いながら、自慢の武器を少しずつプロ仕様に仕上げていく。（北村 優衣）