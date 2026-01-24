「卓球・全日本選手権」（２３日、東京体育館）

男女の５、６回戦が行われ、女子で４連覇が懸かる早田ひな（２５）＝日本生命＝や初優勝を目指す張本美和（１７）＝木下グループ＝らが勝ち上がって、８強入りした。小学６年生で１２歳の松島美空（田阪卓研）は５回戦で橋本帆乃香（デンソー）に１−４で敗れ、小学生初の１６強入りはならなかった。男子は昨年覇者の松島輝空（木下グループ）や２年ぶり優勝を目指す張本智和（トヨタ自動車）がベスト８入り。ジュニアの部は女子の張本美が４連覇を果たした。男子は川上流星（神奈川・星槎国際高横浜）が初優勝した。

初優勝へエンジン全開で向かう。張本美が順当に勝ち上がり８強入り。ジュニアの部３試合を終え４連覇を達成した後に、一般の部で２試合をこなすハードスケジュールだったが、「厳しい戦いになると思う」と、既に切り替え、２４日の準々決勝、準決勝を見据えた。

ジュニアの部での快挙には、安堵（あんど）の表情を浮かべた。石川佳純に並ぶ記録に「すごくうれしい」と笑顔。「負けてもおかしくないという半面、正直自信もあった」とうなずいた。

石川さんは、Ｔリーグの木下アビエル神奈川でチームメートだった大先輩だ。張本美は「選手としても、人間力も尊敬している。見本にしているところがある」という憧れの背中。ジュニアで一度優勝すれば、次大会からは出場しない選手もいるが、「その中でも４年連続で出て優勝する考え方がすごい」と羨望（せんぼう）のまなざしを向けた。

残るは一般の部での３試合。昨年は決勝で早田と激突し、敗れた。悲願の“２冠”へ「しっかり休んで頑張りたい」と力を込めた。