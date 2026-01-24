ミラノ・コルティナ五輪の開幕までちょうど２週間を迎えた２３日、札幌市内のホテルでノルディックスキー・ジャンプ女子日本代表４人が会見し、意気込みを語った。

金メダル候補の丸山希（北野建設）は、初めて臨む五輪へ「自分のジャンプを出し切れるように精いっぱい飛んでいきたい」と力を込めた。

出場が有力だった２２年北京五輪は、直前に左膝靱帯（じんたい）を損傷する大けがを負って逃した。失意の中で次の４年に目を向けられたのは、リハビリ期間中に知り合った２１年東京五輪ソフトボール金メダルメンバーの藤田倭（ビックカメラ高崎）の言葉があったからだという。

「４年に１回あるだけ幸せだよ」

ソフトボールは日本が金メダルを獲得した１２年ロンドン大会のあとに除外され、次に五輪で採用されたのは２１年東京大会。自分の力だけでは夢舞台に立つことすらできない世界で戦う選手の言葉は、丸山に強く響いた。

「４年に１度大きな舞台を目指せることは、すごく幸せなことだと心打たれた。北京五輪の悔しさがあった中で言葉をいただけて、すごく勇気づけられた」

リハビリを乗り越えた丸山は、今季は開幕３連勝を含めて計６勝と飛躍。５年越しの五輪切符獲得につなげた。