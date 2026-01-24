ミラノ・コルティナ五輪の開幕までちょうど２週間を迎えた２３日、札幌市内のホテルでノルディックスキー・ジャンプ女子日本代表４人が会見し、意気込みを語った。４大会連続の夢舞台に挑む、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は「焦らず、慌てず、諦めず」の言葉を胸に大ジャンプを誓った。

日の丸が描かれた白いウエアに身を包み、２週間後に迫った五輪を真っすぐ見据えた。４大会連続出場が決まった高梨は「４年のスパンを軸に日々のトレーニング、生活が回っている実感がある」と、夢舞台にかける思いの強さをかみしめた。スーツ規定違反の失格で混合団体４位だった２２年北京五輪のリベンジへ。「これまで積み上げたものを出し切れるような舞台にしていけたら」。４年間で何度も口にしている恩返しのビッグジャンプを誓った。

大切にしてきた言葉がある。「焦らず、慌てず、諦めず」。トレーニング施設のウイダートレーニングラボを利用していた１０代の頃、栄養士から「おまじない」のように何度も言われていた言葉で、補食を持ち歩く小袋にもペンで書いてもらい、見る度に勇気づけられてきた。

２４年春のルール改正で着地のテレマークの採点比重が上がり、苦しめられている高梨。飛距離を武器にしてきただけに、表彰台に立てない日々が今も続いている。それでも焦らず、慌てず、諦めず、２年の時間をかけて少しずつ着地の技術を磨いてきた。２２日に行われた蔵王大会の１本目は、テレマークを決めて飛型点で今季の最高得点をマーク。胸に秘める言葉が支えになり、復調のきっかけをつかみつつある。

五輪ではノーマルヒル、混合団体に加え、ラージヒルが新採用。「女子もようやくパフォーマンスが認められた証拠。挑戦するチャンスが１つ増える」と実感を込め、貪欲に３種目全てで結果を求めにいく。

この日はＷ杯個人第２１戦の予選が大倉山ジャンプ競技場で行われ、高梨は１２位で本戦に進んだ。「感動してもらえるようなビッグジャンプで締めくくれたら」。Ｗ杯国内最終戦を好内容で終え、五輪へ弾みを付ける。