Ç®³¤ÉÙ»Î¡¡¤¢¤ë¤¾»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÔÈ¯¿Ê¢ª»òÇÕ¡¡°¤±ê¤Î¶¯Îõ¤«¤Á¾å¤²Æ°¤¸¤º£±º¹»à¼é¡¡Ì¸Åç¤È£³ÇÔÂÐ·è¤ØÎ×¤à
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£±£³ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤¬½éÍ¥¾¡¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£°¤±ê¤È¤Î£³ÇÔÂÐ·è¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÀÅ²¬½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç½é¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î»òÇÕ¤òÁÀ¤¦¡£¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢£²ÇÔ¤ÈÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£´ØÏÆÌ¸Åç¤Ï»â»Ê¤È¤Î£³ÇÔÂÐ·è¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤¬£±£³¾ì½ê¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤ò´ó¤êÀÚ¤ê£¹¾¡ÌÜ¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤ÏÌ¸Åç¤È¤Î£³ÇÔÂÐ·è¤ËÎ×¤ß¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç¤ÎÎ¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï¶¯Îõ¤Ê¤«¤Á¾å¤²¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ïº¸¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÂÎ¤ò³«¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿°¤±ê¤òº¸¤ÇÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£³ÇÔ¤Ç»òÇÕÁè¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶ÓÀï¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ÏÁË»ß¡££Î£È£Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£º£¾ì½ê¤ÏÂ¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹°Õ¼±¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÂå»Õ¾¢¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ë¤ä¸½»Õ¾¢¤«¤é·Î¸Å¾ì¡¢²òÀâ¤Ç¾ï¤Ë¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÏÆ¤¬´Å¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡¢»ÙÅÙÉô²°¤Ç¸ý¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½ø¥Î¸ý¤Ç£·ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤¿ÉÕ¤±¿Í¤ÎÁóÉÙ»Î¤ò¡¢°Ï¤ó¤Àµ¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤·¡Ö£·Ï¢¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô½Ð¿È¡£ÈôÎ¶¹â¤«¤éÆþÌç¤·¡¢£±£¹ºÐ¤Î£²£²Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¡££²£³Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Á´¹ñ¤ÇÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤£±£±ÉÜ¸©¡ÊµÜ¾ë¡¢Ê¡°æ¡¢´ôÉì¡¢ÀÅ²¬¡¢¼¢²ì¡¢µþÅÔ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Åçº¬¡¢ÆÁÅç¡¢µÜºê¡¢²Æì¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ø¡¢»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î»òÇÕ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤¬¡Ö°¤±ê¤¬Æ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÊø¤ì¤¿¡£Á°¤ËÂ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ï³ê¤é¤µ¤ì¤¿¡£·Î¸Å¤Îº¹¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¾ì½êÃæ¤âµÁ¥ÎÉÙ»Î¤é¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤ë´Ä¶¤ÇÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¿Âç´ï¤¬¡¢£±º¹¤ÇÂç¤¤Ê³ÍÊª¤òÁÀ¤¦¡£