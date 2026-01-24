阪神・畠が、母校・近大の4学年下である佐藤に異例のおねだりだ。「自分が投げている時にホームランを打ってほしい」。移籍1年目の昨季も同じことを要求。実際には登板12試合のうち3試合で4本塁打を放ってくれた。

すべて救援登板だったため、登板前や降板後のアーチもあった。それでも確率の高さを見れば“相性の良さ”は証明済みだ。今季こそは移籍後初勝利を手にしたいだけに4番の一撃に期待がかかる。ただ、“佐藤頼み”だけではない。自らのレベルアップにも励む。今季の目標は勝ちパターンの一角として5年ぶりの「50試合登板」を掲げた。

「1カード（主に3連戦）で一回投げれば届く数字。絶対的な勝ちパターンに少しでも割って入れるように。（みんなが）ゆっくりしていられないと思えるように、キャンプから入っていきたい」

この日は大阪府堺市の近畿大学病院を慰問した。小児病棟を初めて訪れ、闘病生活を送る子供たちと交流。「“全然構えているところにいかないじゃん”と思われないように」と快投を誓い、「活躍して（球場に）招待したい」と約束した。

「元気いっぱい、勇気を与えられる投球をしたい」。近大コンビの共演で子供たちに元気と勇気を届ける。（長谷川 柚香）